Após ano ruim, Ednaldo Rodrigues espera melhora de desempenho com Dorival Jr no comando da Seleção em 2024 Leandro Lopes / CBF

Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues comentou o desempenho ruim da seleção brasileira em 2023, mas garantiu que não vê o tempo como perdido. Para ele, o período foi importante para aprender e evoluir. O Brasil, neste momento, é o sexto colocado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e atingiu marcas negativas inéditas no ano passado.

"Não entendo como tempo perdido, porque também tiramos lições do que não deu certo. Temos que acreditar e seguir em frente com as mudanças", declarou o presidente, em entrevista ao 'ge'.

"Temos um ciclo de mais de dois anos até a Copa do Mundo. É um tempo suficiente para reverter toda essa situação. Na própria Seleção, vimos ciclos com um tempo maior e sem os resultados que esperávamos. Vamos virar a página e acreditar que daqui para frente teremos os resultados positivos para trazer o hexa", afirmou.



Vale ressaltar que Ednaldo Rodrigues deixou o cargo de diretor de seleções vago ao longo de todo o ano passado e optou pelo trabalho dos treinadores interinos Ramon Menezes e Fernando Diniz. "Os resultados não são bons, mas procuramos sempre fazer e atender tudo o que foi solicitado por eles", disse.



"Mesmo atendendo a tudo e a todos, não houve os resultados satisfatórios que o torcedor e nós gostaríamos. Esperamos que as pessoas pudessem esperar seus trabalhos e competições para fazer a reestruturação com pessoas competentes e com expertise em seus clubes", ponderou.

O presidente também explicou a saída de Fernando Diniz . De acordo com ele, a partir da negativa de Carlo Ancelotti, era necessário buscar um treinador definitivo para a seleção brasileira. Porém, não poderia ser o do Fluminense, já que havia um trato com o dirigente do clube carioca, Mário Bittencourt.