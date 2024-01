Fernando Diniz teve início complicado no comando da seleção brasileira - Joilson Marconne / CBF

Publicado 05/01/2024 16:50 | Atualizado 05/01/2024 17:03

Rio - Fernando Diniz não é mais técnico da seleção brasileira. Na tarde desta sexta-feira (5), um dia após voltar à presidência da CBF por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) , Ednaldo Rodrigues optou por demitir o treinador. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

Antes de comunicar a saída a Diniz, Ednaldo entrou em contato com Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Só depois é que o treinador recebeu a notícia de que estava fora da seleção brasileira.

Agora, o favorito para assumir o cargo é Dorival Júnior, técnico do São Paulo . A CBF também avalia o nome do recém-aposentado Filipe Luís, ídolo do Flamengo, para atuar como coordenador da Seleção.

Fernando Diniz foi contratado no início de julho para dirigir a Seleção e assinou contrato por um ano. Ele comandaria o Brasil até meados de 2024, quando, segundo Ednaldo, Carlo Ancelotti assumiria a equipe. No entanto, o treinador italiano frustrou os planos do dirigente ao renovar com o Real Madrid.

Em sua passagem, Fernando Diniz comandou a seleção brasileira em seis jogos, todos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Sob o comando do treinador, o Brasil venceu Bolívia e Peru, empatou com a Venezuela e foi derrotado por Uruguai, Colômbia e Argentina.