Jô disputou a Copa do Mundo de 2014 Divulgação/CBF

Publicado 05/01/2024 18:36

Manaus - O Amazonas confirmou nesta sexta-feira (5) a contratação do atacante Jô, de 36 anos, que tinha anunciado aposentadoria no início de 2023, para a disputa da Série B do Campeoanto Brasileiro.

Jô irá se juntar ao elenco do Amazonas neste sábado em Recife, onde a equipe faz a pré-temporada. Nas redes sociais, o time recém-promovido à Segundona destacou os troféus conquistados pelo centroavante, como Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e Premier League.

Para 2024, o jogador havia acertado com o Existente Futebol e Samba, equipe de várzea da Zona Norte de São Paulo. Ele voltará aos gramados para ajudar o Amazonas e dividir posição com Sassá, ex-Botafogo, artilheiro e destaque da última Série C.

Revelado pelo Corinthians, Jô passou por CSKA, da Rússia, Manchester City e Everton, da Inglaterra, Galatasaray, da Turquia, Internacional, Atlético-MG, Jiangsu Suning, da China, Nagoya Grampus, do Japão, e Ceará. Ele tem no currículo a Copa do Mundo de 2014 com a seleção brasileira.



@VieiraAdyel / AMFC#AvanteOnçaPintada pic.twitter.com/IhWI0VcamM — Amazonas FC (@oficialamfc) January 5, 2024