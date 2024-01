Juninho foi revelado nas categorias de base do Vasco - Divulgação/Orlando City

Publicado 05/01/2024 15:26

Rio - O Goiás acertou a contratação do volante Juninho, ex-Vasco. O jogador, de 22 anos, deixou o Cruz-Maltino no dia 31 de dezembro, quando se encerrou seu vínculo, e assinará em definitivo com o Esmeraldino até o fim de 2024.

Juninho foi formado nas categorias de base do Vasco e defendeu o Orlando City nas últimas duas temporadas, tendo somado apenas 25 jogos, com quatro gols e cinco assistências.

O novo reforço do Goiás chegou a ser procurado no fim da última temporada para uma renovação com a equipe carioca, que sinalizou com proposta de um ano, mas optou por deixar o clube em meio à outras ofertas.