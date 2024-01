John Kennedy em treino do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

John Kennedy em treino do FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 05/01/2024 12:34

Rio - O atacante John Kennedy abriu mão de boa parte de suas férias para antecipar sua reapresentação ao Fluminense. O jogador, que foi convocado para disputar com Pré-Olímpico com a seleção brasileira, quer se manter em forma para o torneio. A informação foi dada inicialmente pelo "ge".

Desde que o Flu encerrou sua participação na última temporada, John Kennedy vinha mantendo sua forma física com um preparador físico particular. O jogador se apresentará à seleção brasileira no dia 8 de janeiro.

Os jogadores que disputaram o Mundial de Clubes, assim como John Kennedy, ainda terão um longo período de férias pela frente. A reapresentação do grupo principal está marcada somente para o dia 23 de janeiro, no CT Carlos Castilho.

Com John Kennedy, o Brasil está no grupo A do Pré-Olímpico e terá pela frente Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia. A competição será disputada nas cidades de Caracas, Valencia e Barquisimeto e a estreia do time de Ramon Menezes será no dia 23, contra a Bolívia.