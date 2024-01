Samuel Xavier foi um dos destaques do Fluminense na temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 04/01/2024 10:55

Um dos destaques da campanha que levou à conquista da primeira Libertadores da história do Fluminense, o lateral-direito Samuel Xavier recebeu uma oferta de renovação de contrato por parte do Tricolor. O novo acordo do jogador iria até o final de 2025, além de contar com uma valorização salarial. As informações são do "ge".

O lateral tem contrato com o Fluminense até o final do ano e oferta de renovação já está nas mãos do jogador. As conversas entre o clube e Samuel Xavier já ocorrem desde o ano passado, e as duas partes já, inclusive, sentaram para negociar após a disputa do Mundial de Clubes.

Samuel Xavier já havia assinado um novo vínculo com o Fluminense no início do ano passado, com um contrato válido até o fim de 2024. Com o bom desempenho do lateral-direito na temporada, tendo participado de 54 jogos no ano, o Tricolor demonstrou o interesse na renovação do jogador e a tendência é que a assinatura seja questão de tempo.

Samuel Xavier foi uma das peças mais importantes na conquista da Libertadores do Fluminense. O jogador foi autor de dois gols nas duas partidas das oitavas de finais da competição, contra o Argentinos Juniors, sendo dois golaços de fora da área. Ele, que chegou ao Tricolor em 2021, tem 150 jogos com a camisa do clube, com seis gols e sete assistências.