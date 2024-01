Lelê em ação pelo Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense

Lelê em ação pelo FluminenseFoto: Mailson Santana/Fluminense

Publicado 03/01/2024 15:42 | Atualizado 03/01/2024 15:43

O Fluminense notificou ao Itaboraí Profute a compra do atacante Lelê em definitivo. Ele, que chegou ao Tricolor no ano passado por empréstimo, cumpriu as metas de jogos estabelecidas em seu contrato e terá 70% dos seus direitos adquiridos pelo clube, enquanto a equipe do interior do Rio manterá 30%. As informações são do "ge".

O Fluminense irá desembolsar R$ 4 milhões de reais na compra de Lelê, que irá assinar um contrato válido por quatro anos com o clube. A primeira parcela que o Tricolor irá pagar ao Itaboraí Profute será no dia 28 de fevereiro.

Além dos R$ 4 milhões pago pela compra em definitivo, o Fluminense já havia desembolsado R$ 500 mil pelo empréstimo de Lelê. Ele está nos planos de Fernando Diniz para a próxima temporada, além de ter manifestado seu desejo em permanecer no Tricolor.

Lelê chegou ao Fluminense após fazer um excelente Campeonato Carioca com a camisa do Volta Redonda, que encerrou a competição nas semifinais. Entretanto, o atacante não conseguiu desempenhar seu melhor futebol no Tricolor, apesar das expectativas criadas. Ao todo, o camisa 99 fez dois gols e três assistências em 37 jogos pelo Fluminense.