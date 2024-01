John Kennedy foi o responsável por marcar o gol do título inédito do Fluminense na Libertadores - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 03/01/2024 13:48

Rio - Destaque do Fluminense na última temporada, o atacante John Kennedy virou alvo do mercado europeu. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Lyon, um dos clubes de John Textor, acenou com uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 53 milhões) pelo jogador.

A oferta, que previa contrato de cinco anos com o Lyon, foi levada ao Tricolor através de empresários, mas recusada. O time francês cogitou aumentar a proposta para R$ 63 milhões e incluir uma cláusula impedindo que John Kennedy, no futuro, se transfira para o Botafogo, que também tem Textor como acionista majoritário, mas o Flu se mostrou decidido a não negociar o jogador neste momento.

John Kennedy cresceu na reta final de 2023 e se tornou peça importante no Fluminense de Fernando Diniz. O jovem se destacou por marcar gols decisivos, como o do título da Libertadores, sobre o Boca Juniors.