O zagueiro Nino foi o capitão do Fluminense na campanha do título da Libertadores deste anoLUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 03/01/2024 10:52

Rio - O Zenit-RUS se tornou o favorito para contratar o zagueiro Nino, do Fluminense. De acordo com o "ge", o clube russo, que já se mostrou interessado pelo defensor em outra oportunidade, aumentou sua oferta salarial e balançou o jogador. O valor para o clube carioca seria de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões), o que atenderia o desejo da diretoria tricolor.



No contato inicial do Zenit, ainda em 2023, Nino se animou com a chance de jogar na Rússia. No entanto, desta vez, o cenário mudou por conta da proposta salarial consideravelmente maior do que a anterior e as conversas avançaram. Caso acerte com os russos, ele receberá um valor superior ao oferecido pelo Tigres-MEX em 2022, quando quase deixou o Flu. Para o Tricolor, não houve mudanças em relação aos números da primeira oferta.



Além do Zenit, Nino também desperta interesse do Nottingham Forest-ING, que já foi o favorito para contratá-lo, e do Real Betis, que sinalizou interesse a seus representantes. No entanto, até o momento, o time carioca não recebeu nenhuma oferta.



Nino está no Fluminense desde 2019 e seu contrato se encerra no fim do ano que vem. O defensor conquistou dois títulos do Carioca e a Libertadores pelo Tricolor.