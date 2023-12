Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 31/12/2023 10:40 | Atualizado 31/12/2023 11:51

Rio - Germán Cano, do Fluminense, foi eleito neste domingo (31) como Rei da América em 2023 pelo jornal "El País". O artilheiro da Libertadores confirmou seu favoritismo e faturou o prêmio com ampla vantagem para os demais colocados. Jhon Arias, também do Fluminense, foi o segundo colocado, seguido por Luis Suárez, do Grêmio, e De La Cruz, do River Plate.

Protagonista em 2023, Cano atingiu a marca de 40 gols pelo segundo ano consecutivo. O argentino entrou para história ao ser principal jogador da conquista inédita do Fluminense na Libertadores.



Cano é o 14º jogador a ser eleito Rei da América jogando no Brasil. Em 38 edições, é a primeira vez que um atleta do Fluminense fatura o prêmio.



Além de escolher o Rei da América, o “El País” também montou a seleção da América do Sul em 2023, que conta com outros três jogadores do Flu e o técnico Fernando Diniz. A escalação tem Sérgio Romero (Boca Juniors), Advíncula (Boca Juniors), Nino (Fluminense), Gustavo Gómez (Palmeiras), Piquerez (Palmeiras), André (Fluminense), De La Cruz (River Plate), Alan Patrick (Internacional), Jhon Arias (Fluminense), Luis Suárez (Grêmio), Gérman Cano (Fluminense), técnico: Fernando Diniz (Fluminense).



Para fazer a eleição, o jornal uruguaio ouviu a opinião de 250 jornalistas. Eles opinaram sobre melhor jogador, a melhor jogadora, o melhor treinador e seleção, considerando o período de janeiro e dezembro de 2023.

Veja a lista de vencedores do Rei da América:

2023 - Cano (ARG) - Fluminense

2022 - Pedro (BRA) - Flamengo

2021 - Julián Álvarez (ARG) - River Plate

2020 - Marinho (BRA) - Santos

2019 - Gabriel Barbosa (BRA) - Flamengo

2018 - Gonzalo Martínez (ARG) - River Plate

2017 - Luan (BRA) - Grêmio

2016 - Miguel Borja (COL) - Atlético Nacional

2015 - Carlos Sánchez (ARG) - River Plate

2014 - Teófilo Gutiérrez (COL) - River Plate

2013 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Atlético-MG

2012 - Neymar (BRA) - Santos

2011 - Neymar (BRA) - Santos

2010 - D'Alessandro (ARG) - Internacional

2009 - Verón (ARG) - Estudiantes

2008 - Verón (ARG) - Estudiantes

2007 - Salvador Cabañas (PAR) - América do México

2006 - Matías Fernández (CHI) - Colo-Colo

2005 - Carlos Tévez (ARG) - Corinthians

2004 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2003 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2002 - Cardozo (PAR) - Toluca

2001 - Juan Román Riquelme (ARG) - Boca Juniors

2000 - Romário (BRA) - Vasco

1999 - Javier Saviola (ARG) - River Plate

1998 - Martín Palermo (ARG) - Boca Juniors

1997 - Marcelo Salas (CHI) - River Plate

1996 - Chilavert (PAR) - Vélez Sársfield

1995 - Enzo Francescoli (URU) - River Plate

1994 - Cafu (BRA) - São Paulo

1993 - Carlos Valderrama (COL) - Junior Barranquilla

1992 - Raí (BRA) - São Paulo

1991 - Oscar Ruggeri (ARG) - Vélez Sársfield

1990 - Raúl Amarilla (PAR) - Olimpia

1989 - Bebeto (BRA) - Vasco

1988 - Ruben Paz (URU) - Racing Club

1987 - Carlos Valderrama (COL) - Deportivo Cali

1986 - Antonio Alzamendi (URU) - River Plate