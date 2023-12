Giovanni Manson - Divulgação/Fluminense

Giovanni MansonDivulgação/Fluminense

Publicado 30/12/2023 15:08

Rio - A passagem de Giovanni Manson pelo Fluminense chegou ao fim. Na última sexta-feira (29), o meia foi às redes sociais se despedir do clube e agradeceu pela oportunidade de ter participado da conquista da Libertadores em 2023.



"Participei de um dos anos mais especiais da história do Fluminense, feliz por participar da primeira libertadores da história do clube. Mais um ano se encerrando, e fica o meu agradecimento ao Fluminense por ter confiado em mim e ter me dado a oportunidade de viver essa história maravilhosa que foi o ano de 2023!", afirmou o jogador.



"Encerro esse ciclo no Fluminense com o sentimento que dei o meu melhor e agradeço todos do clube que me deram essa oportunidade de vestir essa camisa, funcionários, comissão, jogadores e os torcedores que sempre me apoiaram em tudo. Obrigado Fluzão!", completou.



Giovanni tinha contrato com o Fluminense até o fim do ano e não renovou. Ele chegou ao Tricolor no início de 2023 e disputou apenas 14 partidas, sem marcar gols.