Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 29/12/2023 19:40

Rio - O técnico Fernando Diniz, do Fluminense, ficou em quinto lugar na eleição de melhor treinador do mundo da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). Pep Guardiola, do Manchester City, da Inglaterra, venceu a premiação.

Guardiola recebeu 281 votos, enquanto Fernando Diniz ficou com apenas 33. O técnico do Fluminense ainda ficou atrás de Carlo Ancelotti, do Real Madrid (56), Luciano Spaletti, da Napoli (53), e Simone Inzaghi, da Inter de Milão (51).

Fernando Diniz é o único não-europeu entre os dez melhores e o primeiro a ficar entre os sete melhores na história da premiação da IFFHS. Mikel Arteta (Arsenal), Xavi (Barcelona), Ange Postecoglou (Tottenham), Unai Emery (Aston Villa) e Jürgen Klopp (Liverpool) completam a lista.

Em 2023, Fernando Diniz levou o Fluminense ao bicampeonato carioca e ao título inédito da Libertadores, além do vice no Mundial de Clubes. O Tricolor ainda caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil e ficou em sétimo lugar no Brasileirão.

Desde o retorno de Fernando Diniz no ano passado, o Fluminense é o segundo clube do Brasil que mais pontuou no Brasileirão (atrás apenas do Palmeiras). Em 2022, o Tricolor ainda semifinalista da Copa do Brasil e terceiro colocado do Brasileiro sob o comando de Diniz.

Melhores técnicos do mundo (IFFHS):

1º - Pep Guardiola (Manchester City-ING) - 281 pontos

2º - Carlo Ancelotti (Real Madrid-ESP) - 56 pontos

3º - Luciano Spaletti (Napoli-ITA) - 53 pontos

4º - Simone Inzaghi (Inter de Milão-ITA) - 51 pontos

5º - Fernando Diniz (Fluminense) - 33 pontos

6º - Mikel Arteta (Arsenal-ING) - 30 pontos

7º - Xavi Hernández (Barcelona-ESP) - 26 pontos

8º - Ange Postecoglou (Celtic-ESC e Tottenham-ING) - 12 pontos

9º - Unai Emery (Aston Villa-ING) - 8 pontos

10º - Jürgen Klopp (Liverpool-ING) - 6 pontos