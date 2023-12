Luiz Henrique deixou o Fluminense em 2022 e está no Betis, da Espanha - Lucas Merçon/Fluminense

Luiz Henrique deixou o Fluminense em 2022 e está no Betis, da EspanhaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 28/12/2023 17:00

Rio - O Fluminense segue de olho na contratação de Luiz Henrique. De acordo com informações do jornalista Paulo Vinicius Coelho, o Tricolor tem sentido uma abertura maior por parte do Real Betis em relação a um possível empréstimo do atacante revelado em Xerém. Com isso, um desfecho mais favorável ao clube das Laranjeiras estaria próximo.

O Fluminense tem a prioridade de Luiz Henrique em caso de empréstimo, mas sabe que o Flamengo tem a possibilidade de efetuar a compra do atacante, algo fora da realidade do Tricolor. A multa de Luiz Henrique está na casa dos 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 537,79 milhões). Porém, o Betis aceitaria uma oferta entre 12 a 15 milhões de euros (cerca de R$ 64,53 a R$ 80,67 milhões).

O Tricolor fez uma proposta pelo empréstimo do atacante, mas ainda não recebeu uma resposta do Real Betis. Luiz Henrique chegou ao clube espanhol em 2022 e após um começo positivo acabou perdendo espaço na atual temporada.

Pelo Betis, Luiz Henrique entrou em campo em 60 partidas, contando o período de 1 ano e meio que está na Europa, fez quatro gols e deu nove assistências. Revelado pelo Fluminense, o atacante se profissionalizou em 2020. No total, o jovem, de 22 anos, entrou em campo em 120 partidas, fez 14 gols e deu 14 assistências. Ele foi campeão do Carioca em 2022 pelo Tricolor.