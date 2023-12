Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador - Reprodução/aaportuguesario.com.br

Publicado 28/12/2023 13:15 | Atualizado 28/12/2023 13:21

Rio - O Fluminense ainda não definiu onde jogará as primeiras partidas do Campeonato Carioca de 2024 como mandante. Com o, o Tricolor terá que decidir onde vai atuar nos três jogos como time da casa na segunda, quarta e quinta rodadas do torneio.

Ainda sem confirmação do local, o clube estuda opções e a tendência é que escolha mandar os jogos na cidade do Rio de Janeiro. Por ter jogado o Mundial de Clubes, os atletas devem se reapresentar somente no fim de janeiro, período no qual o Estadual já terá suas primeiras partidas.

O Fluminense mandará a campo alguns atletas do plantel sub-20 e os que não foram utilizados no Mundial, na Arábia Saudita.

Sem contar com jogadores de destaque que venceram a Libertadores, a possibilidade de vender o mando de campo se torna mais remota. Contudo, o Tricolor não descarta a possibilidade de negociar caso apareça alguma oferta. Desta forma, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo, surge como a principal opção. A informação é do portal "ge".

Caso mantenha seus jogos no Rio, o Estádio Luso-Brasileiro é um dos mais cotados para receber os jogos do Fluminense como mandante. O único entrave será na partida contra a Portuguesa, dona do estádio, marcado para o dia 21 de janeiro (domingo), às 16h (de Brasília). A alternativa deve ser o Estádio Moça Bonita, do Bangu.