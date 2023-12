Jhon Arias e Germán Cano - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 28/12/2023 12:00 | Atualizado 28/12/2023 12:00

Rio - Destaques do título do Fluminense na Libertadores, o meia-atacante Jhon Arias e o centroavante Germán Cano são finalistas do prêmio "Rei da América", dado pelo jornal uruguaio "El País". O vencedor da premiação será divulgado pela publicação no próximo domingo.

Além dos dois tricolores, dois uruguaios disputam a premiação. Luis Suárez, que defendeu o Grêmio na última temporada, sendo eleito o craque do Brasileiro, e o meia Nicolás de La Cruz, que atuou pelo River Plate em 2023, e foi contratado recentemente pelo Flamengo.

Artilheiro da Libertadores, Germán Cano é o favorito a levar a premiação. O argentino marcou 13 gols e comandou o Fluminense no título da Libertadores. Arias também foi um dos grandes destaques do Tricolor na competição.