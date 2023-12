Caio Paulista está emprestado pelo Fluminense ao São Paulo - Divulgação/São Paulo

Publicado 28/12/2023 14:30

Rio - A novela sobre o futuro de Caio Paulista parece estar perto do fim. O Fluminense aceitou a proposta do Palmeiras e aguarda os documentos para concretizar a venda, segundo informações do "ge". A oferta do Alviverde foi R$ 1,5 milhão superior a do São Paulo.

O Palmeiras pagará US$ 3,8 milhões de dólares (cerca de R$ 18,3 milhões) por Caio Paulista. O valor é R$ 1,5 milhão a mais do que o São Paulo pagaria pelo jogador. Além disso, o Alviverde ofereceu melhores condições salariais ao jogador.

Caio Paulista foi emprestado ao São Paulo em 2023. O clube paulista tinha uma opção de compra de US$ 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 16,9 milhões) e já havia informado que exerceria a compra, mas perdeu o prazo (até o dia 15 de dezembro) para executar o pagamento.

Após perder o prazo, o São Paulo deu brecha para outros clubes entrarem na disputa. O Palmeiras entrou em contato e ofereceu R$ 1,5 milhão a mais. Além disso, a forma de pagamento foi determinante. O São Paulo queria parcelar o valor, enquanto o Alviverde topou o pagamento à vista.

Na temporada, Caio Paulista disputou 51 partidas pelo São Paulo, marcou cinco gols e deu duas assistências, além de ter conquistado o título da Copa do Brasil. O jogador reencontrará o ex-clube na Supercopa do Brasil, no dia 3 de fevereiro, em local a definir pela CBF.