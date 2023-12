Jhon Arias e Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 28/12/2023 17:24 | Atualizado 28/12/2023 17:25

Rio - Finalistas do prêmio "Rei da América", do jornal uruguaio "El País", Germán Cano e Jhon Arias podem igualar um feito de Romerito pelo Fluminense. Em 1985, o ex-jogador paraguaio foi eleito o melhor jogador da América do Sul após levar o Tricolor das Laranjeiras ao tricampeonato carioca.

Romerito defendeu o Fluminense entre 1983 e 1988. Entre 1983 e 1985, o Tricolor foi tricampeão carioca, além de conquistar o Brasileiro de 1984. Romerito marcou o gol do título brasileiro sobre o Vasco, além de marcar na decisão do estadual contra o Bangu em 1985.

No ano em que foi eleito o "Rei da América", Romerito marcou 15 gols em 41 jogos, além de ter conquistado o título carioca. O craque paraguaio superou o uruguaio Enzo Francescoli, que defendia o River Plate, da Argentina, e conquistou o prêmio no ano anterior.

Em 2023, Germán Cano marcou 40 gols e foi decisivo para o Fluminense conquistar o bicampeonato carioca e o inédito título da Libertadores. O argentino foi o artilheiro das duas competições. Já Jhon Arias termina o ano com 12 gols e 17 assistências, sendo o garçom e o vice-artilheiro tricolor.

Campeões da Libertadores, a dupla do Fluminense carrega o favoritismo contra os uruguaios Luís Suárez, que defendeu o Grêmio e foi eleito o craque do Brasileirão, e De La Cruz, que trocou o River Plate, da Argentina, pelo Flamengo. O vencedor do prêmio será conhecido no próximo domingo (31).

Vencedores do Rei da América:

2022 - Pedro (BRA) - Flamengo

2021 - Julián Álvarez (ARG) - River Plate

2020 - Marinho (BRA) - Santos

2019 - Gabriel Barbosa (BRA) - Flamengo

2018 - Gonzalo Martínez (ARG) - River Plate

2017 - Luan (BRA) - Grêmio

2016 - Miguel Borja (COL) - Atlético Nacional

2015 - Carlos Sánchez (ARG) - River Plate

2014 - Teófilo Gutiérrez (COL) - River Plate

2013 - Ronaldinho Gaúcho (BRA) - Atlético-MG

2012 - Neymar (BRA) - Santos

2011 - Neymar (BRA) - Santos

2010 - D'Alessandro (ARG) - Internacional

2009 - Verón (ARG) - Estudiantes

2008 - Verón (ARG) - Estudiantes

2007 - Salvador Cabañas (PAR) - América do México

2006 - Matías Fernández (CHI) - Colo-Colo

2005 - Carlos Tévez (ARG) - Corinthians

2004 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2003 - Carlos Tévez (ARG) - Boca Juniors

2002 - Cardozo (PAR) - Toluca

2001 - Juan Román Riquelme (ARG) - Boca Juniors

2000 - Romário (BRA) - Vasco

1999 - Javier Saviola (ARG) - River Plate

1998 - Martín Palermo (ARG) - Boca Juniors

1997 - Marcelo Salas (CHI) - River Plate

1996 - Chilavert (PAR) - Vélez Sársfield

1995 - Enzo Francescoli (URU) - River Plate

1994 - Cafu (BRA) - São Paulo

1993 - Carlos Valderrama (COL) - Junior Barranquilla

1992 - Raí (BRA) - São Paulo

1991 - Oscar Ruggeri (ARG) - Vélez Sársfield

1990 - Raúl Amarilla (PAR) - Olimpia

1989 - Bebeto (BRA) - Vasco

1988 - Ruben Paz (URU) - Racing Club

1987 - Carlos Valderrama (COL) - Deportivo Cali

1986 - Antonio Alzamendi (URU) - River Plate

1985 - Romerito (PAR) - Fluminense

1984 - Enzo Francescoli (URU) - River Plate

1983 - Sócrates (BRA) - Corinthians

1982 - Zico (BRA) - Flamengo

1981 - Zico (BRA) - Flamengo

1980 - Diego Maradona (ARG) - Argentinos Juniors

1979 - Diego Maradona (ARG) - Argentinos Juniors

1978 - Mario Kempes (ARG) - Valencia (ESP)

1977 - Zico (BRA) - Flamengo

1976 - Elías Figueroa (CHI) - Internacional

1975 - Elías Figueroa (CHI) - Internacional

1974 - Elías Figueroa (CHI) - Internacional

1973 - Pelé (BRA) - Santos

1972 - Teófilo Cubillas (PER) - Alianza Lima

1971 - Tostão (BRA) - Cruzeiro