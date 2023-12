Renato Augusto - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 27/12/2023 15:22

Rio - Acertado para defender o Fluminense em 2024, Renato Augusto já tem data para se apresentar ao clube carioca. De acordo com informações do portal "GE", o apoiador, de 35 anos, é esperado no CT do Tricolor no próximo dia 5.

O veterano irá se apresentar ao novo clube dois dias depois da reapresentação do elenco que irá iniciar a disputa do Carioca. O Fluminense faz a estreia na competição no próximo dia 18, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

O elenco principal, que disputou o Mundial de Clubes na Arábia Saudita, só irá se reapresentar no próximo dia 23 e irá ficar de fora das primeiras partidas do Estadual. Com contrato com o Corinthians até o fim de 2023, Renato Augusto só irá ser anunciado pelo Fluminense no ano que vem.

Com passagens por clubes importantes como Flamengo e Corinthians, Renato Augusto foi contratado pelo Fluminense a pedido de Fernando Diniz. O treinador e o apoiador tinham o desejo de trabalharem juntos há algum tempo.