Fernando Diniz só terá os titulares à disposição para escalar em fevereiroLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/12/2023 15:58

no dia 23 de janeiro. Mas outra parte do elenco se apresenta no dia 3 e alguns reservas, nas semanas seguintes.

Último clube brasileiro a entrar de férias, em 23 de dezembro por causa do Mundial de Clubes, o Fluminense já definiu a programação de pré-temporada, com os titulares iniciando os trabalhos em 2024 apenas. Mas outra parte do elenco se apresenta no dia 3 e alguns reservas, nas semanas seguintes.

Basicamente, o time titular do Fluminense terá pouco menos de um mês de preparação até a disputa do primeiro título na temporada. O primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, contra a LDU em Quito, será no dia 21. A volta no Maracanã acontece uma semana depois (28), no Maracanã.



jogadores da base que já fazem parte do elenco terão 15 dias até a estreia no Campeonato Carioca, Enquanto os titulares serão preparados para a Recopa, contra o Volta Redonda, em 18 de janeiro . Outros nomes que não foram inscritos no Mundial, como Léo Fernández e Lelê, também vão participar dos treinos desde o dia 3, assim como alguns reservas que não atuaram no Mundial, como Thiago Santos.

A comissão técnica ainda definiu quando os titulares estrearão em 2024, dependendo da evolução física deles após os primeiros treinos. Pelo regulamento do Carioca, os clubes podem utilizar times alternativos somente até a quarta rodada, quando o Fluminense encara o nova Iguaçu, em 28 de janeiro.