O contrato de Caio Vinícius com o Fluminense termina no fim deste ano - Lucas Merçon / Fluminense

O contrato de Caio Vinícius com o Fluminense termina no fim deste anoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/12/2023 11:52

Rio - O Vitória está próximo de acertar a chegada do volante Caio Vinícius, de 24 anos. O jogador está em fim de contrato com o Fluminense e entrou em campo pela última vez por empréstimo ao Goiás. Ele não joga desde novembro de 2022. As informações são do 'ge'.

Revelado pelo Flu, Caio Vinícius não conseguiu se firmar no time tricolor e teve passagem discreta, por empréstimo, no Atlético-GO e no Oeste. A partir da chegada ao Goiás, em 2021, começou a se destacar.

Ele foi para o time goiano em maio de 2021, para a disputa da Série B, fez 33 jogos e marcou dois gols. O volante foi titular na maior parte da competição e ajudou o Esmeraldino a conquistar o acesso. Após a campanha, a equipe decidiu prorrogar o empréstimo por mais uma temporada.



Em 2022, Caio Vinícius fez a temporada com mais partidas na carreira: 41. No período, fez três gols. Porém, após retornar ao Fluminense, no início de 2023, ele seguiu fora dos planos do clube e viveu impasse sobre a renovação de contrato, que se encerra no fim deste ano.