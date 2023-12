Ferj - Reprodução

Publicado 22/12/2023 21:51 | Atualizado 22/12/2023 21:53

Rio - Nesta sexta-feira, 22, a Ferj detalhou as cinco primeiras rodadas do Campeonato Carioca de 2024. Agora, estão confirmados os dias, horários e transmissões de cada partida. A maior parte dos estádios, contudo, ainda não estão 100% definidos por causa de laudos técnicos. Abaixo, confira como ficou a agenda dos quatro grandes do Rio de Janeiro:

PRIMEIRA RODADA

Botafogo x Madureira

Data e Hora: 17/01/2023, às 19h

Local: Estádio Nilton Santos*

Transmissão: Bandsport.

Flamengo x Audax Rio

Data e Hora: 17/01/2023, às 21h30

Local: Arena da Amazônia, em Manaus

Transmissão: Band e Bandsport.

Vasco x Boavista

Data e Hora: 17/01/2023, às 21h30

Local: São Januário*

Transmissão: -

Volta Redonda x Fluminense



Data e Hora: 18/01/2023, às 21h30

Local: Estádio Raulino de Oliveira*

Transmissão: Band e Bandsport.

SEGUNDA RODADA

Botafogo x Bangu

Data e Hora: 20/01/2023, às 16h

Local: Estádio Nilton Santos*

Transmissão: Band e Bandsport.

Fluminense x Portuguesa

Data e Hora: 21/01/2023, às 16h

Local: A definir.

Transmissão: Band e Bandsport.

Nova Iguaçu x Flamengo

Data e Hora: 21/01/2023, às 18h10

Local: Almeidão, em João Pessoa (PB)

Transmissão: Band e Bandsport.

Sampaio Corrêa x Vasco

Data e Hora: 21/01/2023, às 20h30

Local: A definir.

Transmissão: Bandsport.

TERCEIRA RODADA

Audax Rio x Fluminense

Data e Hora: 25/01/2023, às 21h30

Local: Elcyr Resende*

Transmissão: Band

Flamengo x Volta Redonda

Data e Hora: 10/02/2023, às 16h

Local: Maracanã

Transmissão: Band

Boavista x Botafogo

Data e Hora: 24/01/2023, às 21h30

Local: Elcyr Resende*

Transmissão: Band

Vasco x Madureira

Data e Hora: 25/01/2023, às 20h

Local: São Januário*

Transmissão: -

QUARTA RODADA

Bangu x Vasco

Data e Hora: 28/01/2023, às 16h

Local: Moça Bonita*

Transmissão: Band e Bandsport.

Fluminense x Nova Iguaçu

Data e Hora: 28/01/2023, às 18h10

Local: A definir.

Transmissão: Band e Bandsport.

Portuguesa x Flamengo

Data e Hora: 27/01/2023, às 18h10

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Transmissão: Bandsport.

Botafogo x Sampaio Corrêa

Data e Hora: 27/01/2023, às 16h

Local: Estádio Nilton Santos*, no Rio de Janeiro

Transmissão: Bandsport.

QUINTA RODADA

Fluminense x Bangu

Data e Hora: 01/02/2023, às 21h30

Local: A definir.

Transmissão: Band e Bandsport.

Botafogo x Portuguesa

Data e Hora: 30/01/2023, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos*, no Rio de Janeiro

Transmissão: Band e Bandsport.

Nova Iguaçu x Vasco

Data e Hora: 31/01/2023, às 18h10

Local: A definir.

Transmissão: Bandsport.

Sampaio Corrêa x Flamengo

Data e Hora: 31/01/2023, às 21h30

Local: A definir

Transmissão: Band e Bandsport.

*Segundo a Ferj estes são "Estádios a serem definidos (aguardando os laudos técnicos)".