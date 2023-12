Luis Henrique - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/12/2023 19:20

Rio - O atacante Luis Henrique, de 22 anos, que disputou o último Brasileiro pelo Botafogo está negociando com o Bragantino. O jovem pertence ao Olympique de Marselha, e é interesse do clube francês uma transferência. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Luis Henrique não ficou no Botafogo, porque o Alvinegro não quis exercer a opção de compra em relação ao atacante. Outros clubes do futebol brasileiro também estão avaliando uma possível investida no jovem.

Revelado pelo Botafogo, o atacante se transferiu para o futebol francês em 2020. Sem espaço na Europa, Luis Henrique voltou ao Alvinegro no meio do ano passado. Na atual temporada, ele entrou em campo em 59 jogos, fez seis gols e deu quatro assistências.