Vini Jr.Divulgação / Real Madrid

Publicado 22/12/2023 18:20

Rio - O jornal inglês "The Guardian" divulgou nesta sexta-feira a lista completa dos 100 melhores jogadores do mundo de acordo sua avaliação. O atacante do Real Madrid, Vini Jr, de 23 anos, foi o brasileiro mais bem colocado ficando em sexto lugar. O atacante do Manchester City, Erling Haaland, de 23 anos, foi eleito o melhor do ano.

Jude Bellingham, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, do PSG, completaram o podium. Lionel Messi ficou na décima colocação. Cristiano Ronaldo apareceu em 27º lugar e Neymar ficou fora da lista. Outros brasileiros presentes foram: Ederson em 23º, Rodrygo em 33º, Alisson em 35º, Gabriel Martinelli em 53º, Bruno Guimarães em 60º e Gabriel Jesus em 85º.

O único jogador que atua no futebol sul-americano que foi escolhido foi Germán Cano. O atacante do Fluminense, que deverá ser escolhido o Rei da América, ficou na 65ª colocação.