Rodri, do Manchester City, com o prêmio Golden BallFoto: Giuseppe CACACE / AFP

Publicado 22/12/2023 17:25

Arábia Saudita - Rodri, do Manchester City, ganhou o "Golden Ball", que premia o melhor jogador do Mundial de Clubes. O volante espanhol foi fundamental para o time inglês chegar à final e sagrar-se campeão do mundo.

O lateral-direito Kyle Walker, do Manchester City, foi eleito o segundo melhor jogador da competição (Silver Ball). Jhon Arias, do Fluminense, foi o terceiro (Bronze Ball). O colombiano, vale mencionar, marcou na semifinal e teve boa atuação na grande decisão.