Publicado 22/12/2023 16:51

O Fluminense perdeu a final do Mundial de Clubes para o Manchester City nesta sexta-feira (22) pelo placar de 4 a 0. Com a derrota, o Tricolor entrou em uma longa lista de clubes da América do Sul que perderam para equipes europeias na decisão da competição.No novo formato do Mundial de Clubes, que será válido até a atual edição, os clubes sul-americanos venceram apenas três das 12 decisões contra equipes europeias. Desses vencedores, todos são brasileiros, entretanto, nenhum do Rio de Janeiro.A primeira final de um Mundial de Clubes entre um clube sul-americano e europeu aconteceu em 2005, e terminou com a vitória de uma equipe da América do Sul. O São Paulo venceu o Liverpool na decisão pelo placar de 1 a 0, com o gol sendo marcado pelo volante Mineiro. Além do triunfo e do título inédito, o jogo ficou marcado pela defesa história de Rogério Ceni na batida de falta de Gerrard, que ficou marcada para o torcedor são paulino.A segunda final entre um brasileiro e um europeu também terminou com uma vitória de um clube do Brasil. Nessa ocasião, o Internacional, que contava com nomes históricos como Fernandão e Alexandre Pato, venceu o Barcelona, comandado por Ronaldinho e Iniesta, por 1 a 0. Adriano Gabiru, que havia saído do banco de reservas, foi o autor do gol do título colorado.O primeiro triunfo de uma equipe europeia aconteceu em 2007, na goleada do Milan sobre o Boca Juniors pelo placar de 4 a 2. Aos 21, o clube italiano abriu o placar com o atacante Inzaghi, porém, dois minutos depois, os xeneizes empataram com Palacio. Nesta, aos 50, e o brasileiro Kaká, aos 61, voltaram a colocar os Rossoneros na frente e Ledesma fez mais um gol aos 67 para deixar os argentinos na briga pelo título. Entretanto, Inzaghi novamente balançou as redes e garantiu a conquista para o Milan.Em 2008 ocorreu a única final disputada por um clube do Equador. A LDU, que venceu a Libertadores daquele ano ao vencer o Fluminense nos pênaltis na final, foi derrotado pelo Manchester United naquela decisão de Mundial pelo placar de 1 a 0. O gol do clube inglês, que contava com nomes como Cristiano Ronaldo e Tévez, foi marcado pelo atacante Rooney, aos 73 minutos de jogo.O primeiro dos três títulos mundiais do Barcelona ocorreu em 2009, quando o clube catalão venceu o Estudiantes, da Argentina, pelo placar de 2 a 1. Quem abriu o placar, entretanto, foi o time argentino, com o atacante Boselli, que teve passagem pelo Brasil com a camisa do Corinthians. Entretanto, aos 89 minutos, Pedro fez o gol do empate que levou a partida para a prorrogação. Lá, Messi, aos 110, balançou as redes e garantiu a primeira conquista intercontinental da história do Barcelona.O segundo título do Barcelona voltaria a acontecer dois anos depois, e com grande estilo. O clube catalão goleou o Santos, que contava com Neymar e Paulo Henrique Ganso, pelo placar de 4 a 0. Os "Blaugranas" abriram 3 a 0 ainda no primeiro tempo, com Messi, Xavi e Fábregas. Na segunda etapa, o argentino voltou a balançar as redes e garantiu a segunda conquista para o Barcelona.O último clube sul-americano a vencer o título mundial foi o Corinthians, que, em 2012, triunfou sobre o Chelsea por 1 a 0. Em um jogo onde o goleiro Cássio fez, discutivelmente, seu melhor jogo na carreira, Paolo Guerrero foi o autor do gol que garantiu o segundo título do Mundial de CLubes para o Alvinegro Paulista.Em 2014, Marcelo, do Fluminense, ganharia seu primeiro título mundial com a camisa do Real Madrid. A conquista foi alcançada na vitória por 2 a 0 do clube merengue sobre o San Lorenzo. O zagueiro Sergio Ramos e o ponta Gareth Bale fizeram os gols que trouxeram a taça do Mundial de Clubes para a Espanha.O Barcelona venceu seu terceiro e último título do Mundial de Clubes em 2015, quando venceu o River Plate pelo placar de 3 a 0. Messi fez o primeiro gol do clube catalão, enquanto Luís Suárez fez os dois últimos dois tentos que garantiram mais uma conquista mundial para o clube catalão.Em 2017, foi a vez do Grêmio desafiar o todo-poderoso Real Madrid na final do Mundial de Clubes. Entretanto, o clube gaúcho acabou derrotado pelos merengues pelo placar de 1 a 0. Cristiano Ronaldo, em cobrança de falta, foi o autor do gol do terceiro título do Mundial de Clubes para o Real.O Flamengo competiu sua segunda final de uma competição intercontinental contra o Liverpool em 2019, 38 anos depois da conquista rubro-negra da taça intercontinental. O resultado, dessa vez, terminou contra o clube carioca. Em um jogo muito equilibrado, os "Reds" triunfaram sobre o Flamengo pelo placar de 1 a 0. O brasileiro Roberto Firmino, na prorrogação, foi o autor do gol do título.A penúltima vez que um clube sul-americano enfrentou um europeu na final do Mundial de Clubes foi em 2021, quando o Chelsea venceu o Palmeiras pelo placar de 2 a 1 em um jogo muito equilibrado. Os ingleses abriram o placar com Lukaku, aos 55 minutos de partida. Entretanto, de pênalti, Raphael Veiga empatou o jogo e o levou para a prorrogação. Lá, Havertz, também em uma penalidade, deu números finais à decisão e garantiu o título aos "Blues".