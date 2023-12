João Paulo, goleiro do Santos, foi sondado pelo Botafogo - Raul Baretta / Santos

João Paulo, goleiro do Santos, foi sondado pelo BotafogoRaul Baretta / Santos

Publicado 22/12/2023 16:24

São Paulo - O goleiro João Paulo, que foi sondado pelo Botafogo , deve continuar no Santos em 2024. A informação foi confirmada pelo próprio empresário do atleta, Daniel Medeiros, ao jornalista Lucas Musetti, do "Uol".

"O Santos entrou em contato em caráter oficial, e o João Paulo deve fechar nas próximas horas com uma redução de salários. Houve conversas com Botafogo, Fortaleza e Grêmio, mas o João Paulo está aceitando reduzir seus benefícios para permanecer no Santos", disse o empresário.

O Botafogo está no mercado em busca de um goleiro, já que Lucas Perri, titular em 2023, está com a saída encaminhada para o Lyon, da França. Nesse sentido, o Glorioso sondou a situação de João Paulo, já que o Santos foi rebaixado e, consequentemente, precisa enxugar a folha salarial.

No entanto, o goleiro nunca escondeu o desejo de permanecer no Santos. João Paulo foi revelado pelo Peixe e é um dos jogadores mais queridos pela torcida santista.