Jean Pyerre assina com o Ituano - Flavio Torres/Ituano

Publicado 22/12/2023 14:50

São Paulo - Após mais de um ano sem jogar, o meia Jean Pyerre, ex-Grêmio, acertou com o Ituano até o final de 2024. Aos 25 anos, o jogador estava afastado do futebol profissional e chegou a atuar em torneios amadores durante esse ano sabático.

"Quando parei estava muito convicto do que eu queria. Não foi uma decisão tomada da noite para o dia, assim como a decisão de voltar. Eu fui voltando durante o ano. Sou muito novo para parar e independentemente do que as pessoas falam, seja bom ou seja ruim, o que importa é a minha felicidade, o meu momento e estou feliz de poder voltar, matar essa saudade, o que não está completo", disse o jogador após a assinatura do contrato.

Revelado pelo Grêmio, Jean Pyerre era uma das grandes promessas do clube gaúcho onde atuou de 2017 a 2021. No início de 2022, o atleta foi diagnosticado com um câncer nos testículos, o que levou ao cancelamento da negociação com o Giresunspor, da Turquia.



Pelo Tricolor gaúcho, o meio-campista disputou 141 jogos, marcou 22 gols e deu 17 assistências. Após a cirurgia para a remoção do tumor, ainda atuou pelo Avaí, onde entrou em campo em 23 partidas e marcou apenas um gol.