Na Série B, Nenê marcou sete gols e deu sete assistências em 28 jogos pelo Juventude - Divulgação / Juventude

Publicado 22/12/2023 14:04

O Juventude acertou a renovação de Nenê por mais uma temporada e o meia disputará a Série A em 2024. As tratativas avançaram nos últimos dias e resolvem agora detalhes burocráticos para oficializar a permanência do jogador de 42 anos no clube, de acordo com o 'ge'.

O meia tinha definido que se aposentaria ao final de 2023. Porém, devido ao bom rendimento durante o ano, resolveu jogar mais uma temporada. O acordo alinhado prevê valorização salarial ao veterano, peça importante no acesso do Juventude para a Série A de 2024.