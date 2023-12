Vegetti marcou 10 gols em 21 jogos pelo Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 22/12/2023 19:59

Rio - Destaque do Vasco em 2023, o centroavante argentino Pablo Vegetti exaltou a torcida cruz-maltina, grande aliada da equipe na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Em entrevista durante participação em um programa da televisão argentina, o jogador comparou as torcidas do Rio de Janeiro a nível nacional, criticando as dos rivais Botafogo e Fluminense.

"Flamengo e Vasco (são as maiores torcidas). Flamengo e Vasco é muito equilibrado no Rio de Janeiro. A nível nacional é Flamengo, Vasco, Palmeiras e Corinthians", disse Vegetti, que completou após ser perguntado se o Botafogo tinha a menor torcida do estado.

"Botafogo não tem (torcida), Fluminense tampouco. Não são massivos. Tem outros times, como São Paulo, que são mais massivos do que Botafogo e Fluminense", opinou.

Vegetti chegou ao Vasco em agosto e caiu rapidamente nas graças do torcedor. Em seu primeiro ano de clube, o experiente atacante, de 35 anos, que vinha sendo destaque no Belgrano, disputou 21 jogos e marcou 10 gols.