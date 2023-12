Filipe Luís durante entrevista ao "Charla Podcast" - Reprodução de vídeo / Charla Podcast

Filipe Luís durante entrevista ao "Charla Podcast"Reprodução de vídeo / Charla Podcast

Publicado 22/12/2023 18:20

Rio - Uma declaração do ex-lateral Filipe Luís, dada dias antes da final do Mundial de Clubes, viralizou nesta sexta-feira (22) após o primeiro gol do Manchester City sobre o Fluminense, marcado por Julián Álvarez, com apenas 40 segundos de jogo , em Jedá. Em entrevista ao "Charla Podcast", o ídolo do Flamengo alertou para uma jogada que poderia gerar perigo ao time carioca contra os ingleses.

No primeiro gol do City, Marcelo tinha três jogadores próximos para cobrança de lateral, além de outros quatro mais distantes, mas na mesma faixa do campo, totalizando oito jogadores daquele lado. Após um erro de passe do camisa 12, os ingleses não perdoaram e abriram o placar, em jogada exatamente igual a que Filipe disse que seria perigosa.

"Se você junta 8 jogadores na lateral do campo e perde a bola, na Europa é gol. Com aquele campo maravilhoso, molhado, aquele gramado fresquinho e os jogadores com a qualidade que têm, é gol. É muito difícil não ser gol", disse Filipe Luís.

Posicionamento dos jogadores do Fluminense no primeiro gol do Manchester City Reprodução "Vamos ter uma prova de ouro agora no Mundial, nós vamos ver. Realmente até onde o time do Diniz é capaz de chegar contra o Manchester City. Por mais que o City não esteja tão bem nessa temporada, perderam alguns jogadores, mas vai ser uma prova de fogo para a gente comparar esse modelo de jogo tão especial com o futebol europeu", completou.

Após o vacilo no minuto inicial, o Fluminense ainda levou outros três gols. Nino, contra, Foden e Álvarez, mais uma vez, completaram a goleada por 4 a 0 do Manchester City na Arábia Saudita.