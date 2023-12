Guardiola chegou ao seu quarto título de Mundial de Clubes - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 22/12/2023 17:45

O treinador Pep Guardiola chegou ao seu quarto título do Mundial de Clubes ao comandar o Manchester City na vitória por 4 a 0 sobre o Fluminense nesta sexta-feira (22). Com isso, o espanhol se isolou como o maior vencedor da história da competição.

Guardiola já venceu o Mundial de Clubes duas vezes com o Barcelona, em 2009 e 2011, uma vez com o Bayern de Munique, em 2013, e, agora, uma vez com o Manchester City, em 2023. O espanhol também se tornou o primeiro treinador a vencer a competição por três clubes diferentes.

Antes do título com o clube inglês, Guardiola estava empatado com Carlo Ancelotti, atual treinador do Real Madrid, com três títulos. O italiano, que é cotado como futuro treinador da Seleção no ano que vem, venceu o Mundial de Clubes com o próprio clube merengue duas vezes, em 2014 e 2022, e uma vez com o Milan, em 2007.