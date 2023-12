Rafael, lateral-direito do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rafael, lateral-direito do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/12/2023 20:45

Rio - O lateral-direito Rafael, do Botafogo, foi às redes sociais após o título do Mundial de Clubes do Manchester City sobre o Fluminense, com a goleada pelo placar de 4 a 0, para provocar o rival Flamengo. Em sua conta oficial no Instagram, o jogador afirmou que o título rubro-negro não é reconhecido pela Fifa.

"Lembrando os flamenguistas de irem lá na Fifa, porque esses 'posts' (publicações) de único clube do Rio com Mundial não estão constando lá... Agradecido", escreveu o lateral, que também é torcedor alvinegro.

Em seu site oficial, a Fifa tem o material do Mundial de Clubes das edições de 2000 e 2005 em diante, quando a competição passou a ser organizada pela entidade, mas, ainda assim, reconhece outros vencedores. O Rubro-Negro conquistou em 1981, sobre o Liverpool.

Publicação de Rafael, lateral do Botafogo, provocando o Flamengo Reprodução