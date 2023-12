Lucas Moura renovou com o São Paulo até 2026 - Divulgação

Lucas Moura renovou com o São Paulo até 2026Divulgação

Publicado 22/12/2023 20:24

São Paulo - A novela chegou ao fim. O São Paulo confirmou nesta sexta-feira que Lucas Moura fica no clube até 31 de dezembro de 2026, ampliando seu vínculo que se concluiria nos próximos dias. Após a conquista inédita da Copa do Brasil, cresceu o interesse do time e do atacante pela renovação.

Antes de voltar ao São Paulo no meio do ano, Lucas esteve perto de concluir sua transferência para os Estados Unidos. O futebol mexicano também demonstrou interesse no atacante. No entanto, falou mais alto sua identificação com o clube que o revelou para o futebol.

"Sem dúvida, é um dia muito especial. Sou feliz aqui e amo muito o São Paulo. E poder ficar mais tempo é uma alegria enorme. Foram meses especiais, com a conquista da Copa do Brasil, e ficou o gostinho de querer ficar mais tempo aqui. É um momento especial na minha carreira e na minha vida. Meu coração é são-paulino, e eu tinha muita vontade de jogar com essa camisa novamente. Isso sempre mexeu comigo", afirmou Lucas.

O camisa 7 foi revelado nas categorias de base do São Paulo e foi vendido para a Europa após a conquista da Copa Sul-Americana, em 2012. Ele passou por Paris Saint-Germain e Tottenham, mas não chegou ao nível que todos esperavam. Aos 31 anos, decidiu retornar ao time tricolor para erguer o troféu inédito da Copa do Brasil. Em 2023, Lucas Moura atuou em 19 partidas pelo São Paulo, tendo anotado três gols.

"O Lucas é muito da marca da reconstrução que a gente tem feito no São Paulo nestes primeiros três anos da gestão do Presidente Julio Casares. A reconstrução do São Paulo passava por ter um time competitivo, que voltasse a ser protagonista. E a chegada do Lucas, sem dúvida nenhuma, nos ajudou junto com os demais atletas do elenco e a comissão técnica para conquistarmos a Copa do Brasil. Agora, serão mais três anos, um projeto mais longo, e ter um jogador do nível do Lucas qualifica o elenco e pode nos dar novas conquistas neste período", afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte.