Escola de Futebol Zico 10 - Divulgação

Escola de Futebol Zico 10Divulgação

Publicado 23/12/2023 18:46

Rio - Poucas horas após chegar de viagem, retornando do Japão, Arthur Antunes Coimbra já estava de volta à rotina de compromissos no Centro de Futebol Zico. O Galinho de Quintino iniciou a semana participando do curso de capacitação de professores da Escola de Futebol Zico 10, inclusive entregando pessoalmente os certificados dos profissionais que vieram de diversos lugares do país para participar do curso.

"É uma satisfação imensa receber os professores das nossas unidades de todo o Brasil, tê-los reunidos aqui no Centro de Futebol Zico e poder compartilhar conhecimentos e experiências. Nossa metodologia visa formar cidadãos e promover a inclusão, então isso será sempre reforçado e priorizado em todos os momentos". Destacou Zico.

A Escola de Futebol Zico 10 possui unidades espalhadas por estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, além das recém-inauguradas no Japão.

No próximo dia 27, o Zico estará reunindo amigos e personalidades no Maracanã para mais uma edição do Jogo das Estrelas, realizado anualmente, promovendo o encontro de diferentes gerações do futebol, além da solidariedade, pois a renda é utilizada para ajudar diversas instituições filantrópicas.