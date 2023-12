Rodri foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes deste ano - Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 23/12/2023 16:23

Um dos principais jogadores do Manchester City, Rodri levou entrada forte de Alexsander na decisão do Mundial de Clubes e preocupou o time inglês, que venceu o Fluminense por 4 a 0 e levou o troféu para casa. O volante espanhol avaliou a falta do menino como uma das piores que já sofreu na carreira.

"Eu tive muita sorte hoje. Foi uma das piores entradas que já sofri na minha carreira. Fiquei com muito medo porque senti o meu joelho, mas felizmente não foi nada. Hoje ganhei mais do que o troféu. Vou para casa a salvo, mas estive muito perto de chorar. Fiquei com muito medo, mas não foi nada", declarou Rodri, em entrevista à 'Sky'.

Ele foi substituído por Akanji alguns minutos depois, mas não mostrou dificuldades para participar da premiação do Mundial de Clubes. Além disso, a equipe médica do Manchester City deu sinais positivos logo após o atendimento em campo.

Enquanto isso, o técnico Pep Guardiola afirmou ter levado um susto com a possível lesão do volante, e agora vai aguardar pelos resultados dos exames médicos: "Não conversei, mas parece pelo olhar dele que está bem. Foi um susto, foi uma ação muito dura, vamos ver nos próximos dias como ele vai reagir".

Rodri foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes deste ano. Ele foi o grande destaque da equipe no torneio, com boas atuações diante de Urawa Red Diamonds e Fluminense. Atualmente, é peça-chave para o esquema de Guardiola no City.