Luiz Henrique - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 23/12/2023 19:40

Rio - Pretendido por Flamengo e Fluminense, o atacante Luiz Henrique, de 22 anos, deixou claro que caso retorne ao futebol brasileiro irá priorizar o Tricolor. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o jovem não quis ouvir a proposta do Rubro-Negro.

O brasileiro defende o Real Betis, que inicialmente tem o interesse de negociar o atacante de forma definitiva. Porém, o clube espanhol avalia a possibilidade de um empréstimo. Contrato em 2022, Luiz Henrique não vive seu melhor momento no futebol europeu.

A oferta do Flamengo foi de empréstimo com uma compensação financeira e com uma opção de compra junto ao Betis. O valor oferecido em relação ao salário do atacante seria fora da realidade do Fluminense. Ainda assim, Luiz Henrique deixou claro que só volta ao Rio para defender o atual campeão da Libertadores. O Tricolor tem interesse e deverá iniciar negociação com o Betis.

Pelo Betis, Luiz Henrique entrou em campo em 60 partidas, contando o período de 1 ano e meio que está na Europa, fez quatro gols e deu nove assistências. Na atual temporada, o jovem perdeu um pouco de espaço.

Revelado pelo Fluminense, o atacante se profissionalizou em 2020. No total, Luiz Henrique entrou em campo em 120 partidas, fez 14 gols e deu 14 assistências. Ele foi campeão do Carioca em 2022 pelo Tricolor.