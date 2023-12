Rebeca subiu ao pódio em todas as finais que disputou no Mundial de Ginástica Artística de 2023 - Ricardo Bufolin/CBG

Publicado 23/12/2023 17:42 | Atualizado 23/12/2023 17:42

Liderado pela ginástica artística, o Brasil brilhou em 2023 com grandes vitórias nos esportes olímpicos em torneios mundiais No total, a equipe brasileira conquistou 20 medalhas, duas a menos do que no ano passado, sendo quatro ouros, sete pratas e nove bronzes, com destaque para Rebeca Andrade.

Um dos principais nomes da ginástica para Paris-2024, Rebeca Andrade levou o Brasil para o pódio em cinco oportunidades no Mundial, tendo conquistado uma medalha de prata na disputa por equipes. Ela também foi coroada com o ouro nos saltos, prata no individual geral e solo e bronze na trave. A ginástica artística ainda contou com o bronze de Flávio Saraiva no solo.



"Foi mais um ano positivo para o esporte olímpico brasileiro. As conquistas em campeonatos mundiais refletem a qualidade do trabalho em conjunto desenvolvido pelo Comitê Olímpico do Brasil e as confederações. Entramos agora no último ano deste ciclo olímpico otimistas e motivados para um grande desempenho de nossos atletas em Paris 2024", afirmou Paulo Wanderley, Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).



O Brasil ainda conquistou outros três ouros, com Beatriz Ferreira, no boxe, Filipe Toledo, no surfe, e Rayssa Leal, no skate street. A Fadinha ainda tem uma outra medalha de prata.



Além de Rayssa Leal, o skate brasileiro confirmou mais três pódios, todos no skate park. Foram duas medalhas de prata com Luigi Cini e Augusto Akio, além de um bronze com Pedro Barros.



"Nesse que é o ciclo olímpico mais curto da história, tivemos a confirmação do bom momento de alguns de nossos principais nomes, novas modalidades se destacando e jovens atletas com um futuro promissor pela frente despontando. Um dos nossos grandes objetivos é que a gente tenha um maior número de modalidades com medalhistas para aumentar o leque de possibilidades em grandes competições. Temos algumas novas modalidades muito próximas de chegar a uma medalha olímpica", disse Ney Wilson, diretor de Alto Rendimento do COB.



Outro que se destacou em 2023 foi Marcus D'Almeida, que conquistou a medalha de bronze no Mundial de Tiro com arco e terminou o ano na liderança do ranking mundial do recurvo.



Confira as medalhas conquistas pelo Brasil em mundiais no ano de 2023



Ouro

Beatriz Ferreira - boxe

Filipe Toledo - surfe

Rayssa Leal - skate street

Rebeca Andrade - ginástica artística (saltos)



Prata

Ana Patrícia e Duda - vôlei de praia

Augusto Akio - skate park

Equipe feminina - ginástica artística

Luigi Cini - skate park

Rayssa Leal - skate street

Rebeca Andrade - ginástica artística (individual geral)

Rebeca Andrade - ginástica artística (solo)



Bronze

Beatriz Souza - judô

Caio Bonfim - atletismo (marcha atlética)

Flávia Saraiva - ginástica artística (solo)

Maria Clara Pacheco - taekwondo

Marcus D´Almeida - tiro com arco

Pedro Barros - skate park

Rafael Silva - judô

Rebeca Andrade - ginástica artística (trave)

Wanderson Oliveira - boxe