Gabigol está na mira do Corinthians para a próxima temporadaAndré Fabiano / Estadão Conteúdo

Publicado 23/12/2023 17:07

Rio - O Flamengo garantiu que não existe negociação de Gabigol com o Corinthians. O camisa 10 do Rubro-Negro está na mira do time paulista para a próxima temporada, mas Bruno Spindel, diretor de futebol do clube carioca, afirmou que conversas não acontecem.

"Jamais. O (Marcos) Braz já deixou muito clara a posição do Flamengo. Gabriel é um jogador importantíssimo, fundamental. Deu muitas alegrias para nação rubro-negra. É importante. Gabriel é atleta do Flamengo", declarou Spindel, em entrevista ao 'UOL'.

Segundo ele, existem conversas entre os presidentes dos dois clubes somente por causa da troca de poder no time paulista: "Aproximação institucional".

Spindel comentou também a negociação de renovação do atacante. As conversas travaram na cúpula do Flamengo, após alta pedida de luvas pelo do jogador. O diretor de futebol fez questão de reforçar a importância de Gabigol para o clube.

"Gabriel é central para o projeto do Flamengo. É um jogador fundamental. Já deu junto com o grupo muitas alegrias para a torcida. São dois Brasileiros, duas Libertadores, Copa do Brasil. Esperamos que novamente com o grupo possa vir a dar alegria", ponderou.