Publicado 22/12/2023 13:00

Rio - O lateral-esquerdo Matías Viña, de 26 anos, sinalizou o interesse de defender o Flamengo em 2024. De acordo com informações do portal "UOL", o uruguaio comunicou à Roma, clube que detém seus direitos, que deseja voltar ao futebol brasileiro. O clube da capital italiana agora aguarda uma oferta rubro-negra.

No entanto, a operação não deve ser simples, porque a Roma deseja receber algo em torno de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões) por Viña. O uruguaio está emprestado ao Suassuolo, clube italiano, e tem a opção de compra, com isso, o Flamengo terá também que conseguir um acordo amigável com a equipe do Norte da Itália.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, Viña atuou no futebol brasileiro em 2020 e 2021, tendo conquistado duas Libertadores pelo Palmeiras. O lateral se transferiu para a Roma no ano seguinte e depois foi emprestado ao Bournemouth, da Inglaterra, e atualmente está no Suassuolo.