Varela, que chegou no segundo semestre de 2022, tem 27 jogos pelo FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 22/12/2023 10:53

Rio - O Flamengo recebeu sondagens pelo lateral-direito Guillermo Varela. Intermediários buscaram informações sobre a situação do uruguaio no Rubro-Negro, de acordo com o 'ge'. Ele não conseguiu se firmar no clube, mas, sob o comando de Tite, terminou a temporada como titular.

Os clubes que procuraram o Flamengo não foram informados pelos intermediários, mas no último dia 5, a 'TNT Sports' noticiou que o River Plate gostaria de contar com o jogador em seu plantel. Em agosto, o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio, declarou em entrevista coletiva que conversava diariamente com Varela, mas que dependia do time carioca para fazer qualquer tipo de movimentação.

O lateral-direito, que chegou ao Rio no segundo semestre de 2022, tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2025. Ao todo, fez 27 jogos, conquistou a Libertadores da América e a Copa do Brasil com o clube.