Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Gabigol, de 27 anos, está com sua renovação travada. De acordo com informações do portal "UOL", o atacante teria pedido mais de R$ 50 milhões como bônus de assinatura do novo vínculo, o que teria criado um impasse entre as partes.

Após terminar em baixa na temporada atual, Gabigol teria pedido um reajuste salarial. Além dos valores terem sido considerados altos pelo Flamengo, o momento ruim do atacante também pesa negativamente em relação a possibilidade de renovação.

Com contrato até o fim de 2024, Gabigol está na mira do Corinthians. Caso não renove, o atacante poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano que vem. O artilheiro foi comprado pelo Flamengo junto à Inter de Milão por 16 milhões de euros (R$ 86 milhões).

Considerado um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, Gabigol acumula títulos pelo clube desde que chegou há quase cinco anos. O atacante fez os gols dos títulos nas duas últimas finais da Libertadores conquistas pelo Rubro-Negro em 2019 e em 2022.