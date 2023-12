Matheus Gonçalves - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/12/2023 12:38

Rio - Emprestado ao Red Bull Bragantino nos últimos meses, o jovem Matheus Gonçalves, de 18 anos, voltará ao Flamengo em 2024. A diretoria rubro-negra vê potencial no garoto para fazer uma boa temporada e render ao clube uma grande venda para a Europa, de pelo menos 20 milhões de euros (R$ 107 milhões)

O Bragantino chegou a manifestar interesse em manter Matheus Gonçalves, mas o Flamengo descartou a possibilidade. O clube carioca quer que o meia esteja por perto, sob os olhares de Tite, e que possa repetir os passos de Lucas Paquetá, Vini Jr, Reinier e Matheus França, que se destacaram com a camisa rubro-negra e foram vendidos por altos valores.

Matheus surgiu bem no time do Flamengo no primeiro semestre, mas perdeu espaço após a chegada de Jorge Sampaoli. Por isso, foi emprestado ao Bragantino, onde teve bom desempenho. Agora, a ideia é que ele seja observado de perto por Tite na pré-temporada.