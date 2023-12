Everton Ribeiro prioriza ficar no Flamengo em 2024 e espera um desfecho positivo para ambos os lados - Marcelo Cortes/ Flamengo

Everton Ribeiro prioriza ficar no Flamengo em 2024 e espera um desfecho positivo para ambos os ladosMarcelo Cortes/ Flamengo

Publicado 20/12/2023 17:55

Rio - Com permanência incerta no Flamengo para 2024, Everton Ribeiro segue despertando interesse de outros clubes brasileiros. Segundo a "S1 Live", o Bahia é mais um clube que pode entrar no páreo para contratar o camisa 7.

A contratação de Everton Ribeiro pelo Bahia seria um pedido do técnico Rogério Ceni. Ele tem o desejo de contar com o meia, com quem trabalhou no Rubro-Negro, para ser o grande nome do time nordestino no próximo ano.

Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o dia 31 e ainda não acertou sua renovação. O ídolo rubro-negro quer dar preferência a seu atual clube, mas com o contrato se encerrando ele deve começar a ouvir outros clubes.