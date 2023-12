Everton Ribeiro, meia do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/12/2023 14:00 | Atualizado 20/12/2023 14:09

Rio - O Flamengo segue o planejamento para a próxima temporada com algumas contratações encaminhadas, mas ainda tenta resolver a situação de um dos líderes do elenco. Trata-se de Everton Ribeiro que tem contrato até o final do ano. Segundo o portal “Coluna do Fla”, a diretoria irá se reunir com representantes do jogador para definir a renovação.



O objetivo da reunião é poder definir o tempo de contrato, um dos impasses da negociação, já que não deve haver um ajuste salarial. Enquanto o atleta quer uma extensão por mais duas temporadas, o Rubro-Negro ofereceu apenas um ano. A expectativa é que ambas as partes cheguem a um acordo pela permanência do meia.

Everton Ribeiro chegou a receber sondagens de diversos times do futebol brasileiro, mas se recusou a abrir negociações enquanto não tivesse um desfecho em sua situação com o Flamengo.

Aos 34 anos, o meio-campista chegou ao Rubro-Negro em 2017. Ele se tornou um dos principais ídolos da história recente do clube ao conquistar duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.