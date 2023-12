Gustavo Scarpa - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 20/12/2023 14:21

Rio - O Atlético-MG deve oficializar nas próximas horas uma proposta para contratar o meia Gustavo Scarpa. Segundo o portal "GOAL", o Galo vai oferecer 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões na cotação atual) ao Nottingham Forest-ING pelo jogador, podendo esticar a oferta, posteriormente, em até 500 mil euros.

Mesmo assim, o Flamengo ainda segue no páreo pela contratação de Scarpa. Apesar da vantagem dos mineiros, o Rubro-Negro segue em tratativas com o Nottingham Forest por meio do vice de futebol Marcos Braz, que também tenta convencer o jogador a fechar com o clube carioca.

Assim como o Atlético-MG, o Flamengo é cauteloso nos valores de uma possível proposta e não pretende chegar aos 6 milhões de euros desejados pelo Nottingham Forest, já que entende que o clube inglês liberaria Scarpa por um valor menor. O Rubro-Negro também deve acenar com oferta na casa dos 4,5 milhões de euros (R$ 24 milhões).

Inicialmente, Scarpa estava contrário à ideia de voltar ao futebol brasileiro. No entanto, o jogador mudou de ideia nos últimos dias e agora aguarda para definir qual será seu destino em 2024.