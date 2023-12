Gabigol é alvo do Corinthians para 2024 - Gilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 20/12/2023 13:39

Rio - O presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, não medirá esforços para contratar Gabigol. Em entrevista ao "SporTV", ele afirmou que pretende procurar o Flamengo para conversar sobre uma possível negociação pelo atacante.

"Gabigol é um grande jogador, interessa a qualquer clube e tem nossas características. Queremos sentar com o pessoal do Flamengo. O Gabigol respirar novos ares, seria muito bom. Vamos chegar a um bom acordo, se Deus quiser", declarou Augusto, que também garantiu que o Corinthians tem condições de fazer uma contratação deste porte.

"Com certeza tem. A marca do Corinthians é muito forte, estamos dando credibilidade no mercado. Nosso patrocínio era de 17 milhões e temos grandes perspectivas de cinco vezes mais que isso", completou.

Apesar do interesse, Augusto Melo garantiu que, até o momento, não houve qualquer tipo de negociação por Gabigol.

"Por enquanto é uma amizade, uma amizade muito bacana. É um grande jogador, um ídolo por onde passou e seria muito interessante ele poder estar nos ajudando em 2024. Eu costumo sempre dizer que o Gabigol é um jogador de personalidade, de qualidade, ele tem as características do Corinthians, tem a cara do Corinthians", afirmou.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024. Ele chegou a ter um acordo encaminhado para renovar até 2028, mas as negociações foram travadas pelo clube nas últimas semanas.