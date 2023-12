Matias Vinã, alvo do Flamengo, teve passagem de destaque pelo Palmeiras - AFP

Publicado 20/12/2023 09:26

Rio - Se movimentando na janela de transferências para aumentar o nível do elenco na próxima temporada, o Flamengo abriu conversas para contratar o lateral-esquerdo Matias Viña, ex-Palmeiras e que defende atualmente o Sassuolo em um contrato de empréstimo com a Roma, detentora de seus direitos econômicos até junho de 2026.

Vinã é o "número um" da diretoria rubro-negra para repor no plantel após a aposentadoria de Filipe Luís. A negociação em um primeiro momento seria para liberá-lo do Sassuolo, e depois, de volta à Roma, apresentar proposta de compra do uruguaio, de 26 anos. As informações são do "ge".

O nome conta com aprovação do técnico Tite, mas o clube mantém os pés no chão sabendo da dificuldade enquanto conversa para convencer o jogador. No Campeonato Italiano, o Sassuolo ocupa a 15ª colocação em 16 rodadas e Vinã foi titular em 13 desses jogos.

A Roma comprou Matias Vinã do Palmeiras em agosto de 2021 por 13 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação da época) após passagem de destaque no futebol brasileiro. Ele foi titular assim que chegou, esteve no elenco campeão da Conference League com José Mourinho, mas foi emprestado ao Bournemouth, da Inglaterra, após perder espaço.

Pelo Palmeiras, o alvo do rubro-negro foi campeão paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores de 2020.