MatheuzinhoDivulgação / Flamengo

Publicado 20/12/2023 21:50 | Atualizado 21/12/2023 12:01

Rio - O lateral-direito Matheuzinho, de 23 anos, não tem permanência garantida em 2024. De acordo com informações do jornalista Gabriel Orphao, o jogador recebeu uma sondagem do Grêmio, e existe a possibilidade de transferência.

O Rubro-Negro conta com três jogadores para a posição: Matheuzinho, Guillermo Varela e Wesley. Com isso, existe a possibilidade de algum dos atletas serem negociados. O Corinthians já havia demonstrado interesse no jogador.

Com passagens pela base do Londrina, Matheuzinho se profissionalizou pelo Flamengo em 2020. A sua temporada com mais partidas pelo clube carioca foi em 2021, quando atuou com Renato Gaúcho, atual treinador do Grêmio, que deseja a sua contratação.