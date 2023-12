Gabigol é alvo do Corinthians para 2024 - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/12/2023 11:00

Rio - Um dos grandes ídolos do Flamengo , Gabigol está na mira do Corinthians para a próxima temporada. Entretanto, o empresário do atacante garantiu que a equipe paulista ainda não fez contato com ele para entender a situação do jogador.

"Não conversamos com o Corinthians, só sabemos o que escutamos pela internet", declarou o agente, em conversa com a 'ESPN'.

Gabigol terá, em 2024, o último ano de contrato ativo com o Rubro-Negro. Ao longo de 2023, conversas entre o atacante e o clube aconteceram em busca da renovação, mas acabaram parando antes que o novo contrato fosse assinado.

Desde então, o empresário afirma que não foi mais procurado pelo Flamengo, que deseja tratar da renovação de Gabigol apenas em 2024. Ele, inclusive, confia que o camisa 10 estenderá o vínculo com o time carioca.

Do lado do Corinthians, Rubão, novo dirigente do clube, disse à Rádio Bandeirantes que uma primeira conversa já aconteceu e que, inclusive, foi produtiva.

"Quero muito que ele venha. Estamos esperando de braços abertos. Se eu te falar que não tem conversa, é mentira. Estamos falando com ele, sim. É uma operação muito complicada porque envolve um grande jogador. Já conversamos com o Flamengo. Tivemos apenas uma conversa, é algo que está amadurecendo", revelou o dirigente.

"Nós fizemos uma primeira conversa muito boa. Não falamos de nomes, nem de A, B ou C. Tivemos uma conversa em que dissemos que temos interesse em alguns jogadores do Flamengo, e o Flamengo respondeu que tinha interesse em jogadores nossos. Ficamos de marcar um bate-papo para organizar essa equação", finalizou.