Gustavo ScarpaDivulgação / Olympiacos

Publicado 21/12/2023 12:17

Rio - Com Gustavo Scarpa mais próximo do Atlético-MG, o Flamengo está avaliando outras opções para o setor. De acordo com informações do portal "Goal", o clube carioca deverá buscar um reforço para a posição de apoiador, independente do acerto com o atual jogador do Nottigham Forrest.

O Flamengo tem um acerto com Nicolás de La Cruz, do River Plate, mas entende que o setor de meio-campo necessita de mais um reforço. O Galo está mais perto de conseguir a contratação de Gustavo Scarpa, em operação que deverá custar algo em torno de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,50 milhões).

Eleito o melhor jogador do Brasileiro em 2022, o apoiador deixou o Palmeiras rumo ao clube inglês em busca de realizar seu sonho de atuar no futebol europeu. Porém, Scarpa não conseguiu espaço nem no Nottigham Forrest nem no futebol grego. O apoiador se profissionalizou pelo Fluminense.